Mosca nega | Navalny non fu avvelenato

Mosca ha dichiarato che Alexei Navalny non è stato avvelenato, smentendo le accuse giunte da cinque nazioni europee. La motivazione ufficiale è che il leader dell’opposizione russa non avrebbe subito alcuna intossicazione durante la detenzione. Tuttavia, le autorità russe non hanno fornito prove concrete a sostegno di questa versione. Nei giorni scorsi, diversi paesi avevano espresso preoccupazione per le sue condizioni di salute in carcere.

Navalny, Mosca nega di aver avvelenato il dissidente: "Tossine da una rana? È bufala occidentale" Mosca respinge le accuse di avvelenamento rivolte a Navalny, sostenendo che le analisi condotte in Germania, Francia, Gran Bretagna, Svezia e Paesi Bassi non hanno trovato tracce di tossine. Cinque Paesi europei accusano Mosca: "Navalny avvelenato con una tossina delle rane freccia" Cinque governi europei accusano Mosca di aver avvelenato l'oppositore russo Alexei Navalny con una tossina delle rane freccia, sostenendo che sia stato ucciso dallo Stato russo. Tests Found The Late Russian Opposition Leader Alexei Navalny Was Poisoned In Jail, His Widow Said Argomenti discussi: 'Navalny ucciso col veleno della rana freccia', 5 Paesi europei contro Putin; Navalny, cinque paesi Ue accusano il Cremlino: Ucciso con il veleno della rana; Navalny, Mosca nega di aver avvelenato il dissidente: Tossine da una rana? È bufala occidentale; Navalny, ecco come uccide il veleno della rana di Putin: una morte atroce | Libero Quotidiano.it. Navalny, Macron: Morte premeditata, il segnale che Mosca è debole. Il Cremlino: Accuse prive di fondamentoIl portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha respinto come prive di fondamento le accuse di cinque Paesi europei secondo le quali la Russia avrebbe avvelenato Alexei Navalny, l'oppositore morto esat ... affaritaliani.it Navalny avvelenato, il Cremlino: Accusa senza fondamentoIl riferimento è al rapporto dei servizi segreti pubblicato da Regno Unito, Svezia, Francia, Germania e Paesi Bassi in cui si sostiene che Navalny sia stato avvelenato da Mosca con una tossina rara ... tg24.sky.it Mosca rilancia governance Onu in Ucraina per finire la guerra