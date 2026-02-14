Cinque Paesi europei accusano Mosca | Navalny avvelenato con una tossina delle rane freccia
Cinque governi europei accusano Mosca di aver avvelenato l’oppositore russo Alexei Navalny con una tossina delle rane freccia, sostenendo che sia stato ucciso dallo Stato russo. Durante una riunione a Monaco, i rappresentanti di Francia, Germania, Regno Unito, Svezia e Paesi Bassi hanno dichiarato che Navalny, morto due anni fa in una colonia penale, è stato avvelenato con una neurotossina molto rara. La scoperta di tracce di questa tossina ha portato i paesi europei a chiedere chiarimenti ufficiali alle autorità russe.
Dichiarazione congiunta a Monaco. I governi di Francia, Germania, Regno Unito, Svezia e Paesi Bassi sostengono che l'oppositore russo Alexei Navalny, morto due anni fa in una colonia penale, sia stato ucciso dallo Stato russo attraverso una rara neurotossina. La posizione è stata espressa in una nota congiunta diffusa a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, dove i cinque Paesi hanno annunciato di aver lavorato insieme per ricostruire le circostanze della morte del dissidente. Secondo quanto dichiarato, Navalny sarebbe stato colpito da una tossina letale presente nelle rane freccia ecuadoriane, classificata come arma chimica.
