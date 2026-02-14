Cinque Paesi europei accusano Mosca | Navalny avvelenato con una tossina delle rane freccia

Cinque governi europei accusano Mosca di aver avvelenato l’oppositore russo Alexei Navalny con una tossina delle rane freccia, sostenendo che sia stato ucciso dallo Stato russo. Durante una riunione a Monaco, i rappresentanti di Francia, Germania, Regno Unito, Svezia e Paesi Bassi hanno dichiarato che Navalny, morto due anni fa in una colonia penale, è stato avvelenato con una neurotossina molto rara. La scoperta di tracce di questa tossina ha portato i paesi europei a chiedere chiarimenti ufficiali alle autorità russe.