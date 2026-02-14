Navalny Mosca nega di aver avvelenato il dissidente | Tossine da una rana? È bufala occidentale

Mosca respinge le accuse di avvelenamento rivolte a Navalny, sostenendo che le analisi condotte in Germania, Francia, Gran Bretagna, Svezia e Paesi Bassi non hanno trovato tracce di tossine. Le autorità russe affermano che le prove indicano una bufala occidentale, sostenendo che l’ex avvocato si sia semplicemente esposto a sostanze naturali come le rane, senza dimostrare nulla. Nei laboratori europei, invece, sono stati riscontrati elementi chimici sospetti nel sangue del dissidente, alimentando il dibattito internazionale sulla vicenda.