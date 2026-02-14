Navalny Mosca nega di aver avvelenato il dissidente | Tossine da una rana? È bufala occidentale
Mosca respinge le accuse di avvelenamento rivolte a Navalny, sostenendo che le analisi condotte in Germania, Francia, Gran Bretagna, Svezia e Paesi Bassi non hanno trovato tracce di tossine. Le autorità russe affermano che le prove indicano una bufala occidentale, sostenendo che l’ex avvocato si sia semplicemente esposto a sostanze naturali come le rane, senza dimostrare nulla. Nei laboratori europei, invece, sono stati riscontrati elementi chimici sospetti nel sangue del dissidente, alimentando il dibattito internazionale sulla vicenda.
La Russia di Vladimir Putin ha respinto tutte le accuse mosse al suo governo sulla morte di Alexei Navalny, il dissidente politico deceduto in una prigione siberiana il 16 febbraio 2024. Secondo la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, le affermazioni secondo cui il blogger sarebbe stato avvelenato con veleno di rana sarebbero una semplice bufala messa in circolo dall’Occidente. Da quel 16 febbraio 2024, in molti aveva ipotizzato che Navalny potesse non essere deceduto per cause naturali. Il blogger si trovava in carcere con l’accusa di essere un pericolo per la sicurezza della Russia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Navalny avvelenato da Mosca con la tossina di una rana: arriva l’accusa di 5 Paesi Ue
Cinque paesi dell’Unione Europea accusano Mosca di aver avvelenato Alexei Navalny con una tossina proveniente da rane freccia ecuadoriane.
«Navalny avvelenato da Mosca con la tossina di rana freccia»: l'accusa dei cinque Paesi europei. La moglie «Putin assassino, ora ci sono le prove»
Cinque Paesi europei accusano Mosca di aver avvelenato Alexei Navalny, il noto oppositore di Vladimir Putin, usando una tossina estratta dalla rana freccia.
Navalny, la denuncia di cinque Paesi europei: Avvelenato da Mosca con una tossinaLeggi su Sky TG24 l'articolo Navalny, la denuncia di cinque Paesi europei: 'Avvelenato da Mosca con una tossina' ... tg24.sky.it
«Navalny avvelenato da Mosca con la tossina di rana freccia»: l'accusa dei cinque Paesi europei. La moglie «Putin assassino, ora ci sono le prove»Alexei Navalny, il principale leader dell'opposizione del presidente russo Vladimir Putin, sarebbe stato avvelenato con una tossina della rana freccia. La conferma arriva dal ... ilgazzettino.it
Morte Navalny, l'accusa di cinque Paesi europei alla Russia: «Avvelenato da Mosca con una tossina» x.com
Possibile svolta nel caso della morte di Alexei Navalny, il principale oppositore del presidente russo Vladimir Putin, deceduto il 16 febbraio 2024 mentre era detenuto in una colonia penale nell’Artico russo. Il Regno Unito afferma di avere prove che Navalny si facebook