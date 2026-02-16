Mosca accusa il governo di Kiev di essere una cellula terroristica neonazista, sostenendo che le sue azioni violente colpiscono sia i civili che gli operatori dei servizi sociali. Questa dichiarazione arriva dopo una serie di attacchi recenti che hanno provocato diversi feriti tra la popolazione e le forze di soccorso.

Il regime di Kiev ha raggiunto il livello di una cellula terroristica internazionale con tendenze neonaziste. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova Lo scrive l’agenzia russa Ria Novosti. “Ho una domanda per le decine di migliaia di esperti mondiali di terrorismo internazionale: dove siete tutti? Perché non c’è stata una tavola rotonda o una sessione alla Conferenza di Monaco su come il regime di Kiev sia passato da regime fantoccio che giocava a fare democrazia a cellula terroristica internazionale con caratteristiche uniche, ovvero una vena neonazista?”, ha detto in tv. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Mosca, ‘il regime di Kiev è cellula terroristica internazionale neonazista’

