Guerra in Ucraina, Mosca Alza le Accuse: Kiev Definita “Cellula Terroristica” alla Vigilia dei Colloqui di Ginevra. La Russia accusa il governo ucraino di essere una “cellula terroristica internazionale con tendenze neonaziste” mentre si avvicinano nuovi colloqui a Ginevra, dove Kiev cerca garanzie di sicurezza. Il presidente Zelensky, dal canto suo, sottolinea come la comunità internazionale abbia già fatto il compromesso maggiore: permettere a Vladimir Putin di rimanere al potere. La situazione è resa ancora più complessa dall’intensificarsi dei combattimenti sul territorio ucraino. Escalation Verbale e Pressioni Diplomatiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

