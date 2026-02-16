Guerra Ucraina Mosca | Il regime di Kiev è cellula terroristica internazionale LIVE
Mosca ha definito il regime di Kiev una “cellula terroristica internazionale” a causa delle recenti azioni militari compiute in Ucraina. La dichiarazione arriva mentre si avvicinano i negoziati di Ginevra, e la Russia continua a rafforzare le sue accuse contro il governo ucraino. Nel frattempo, i combattimenti nelle zone orientali continuano, con le forze russe che sostengono di difendere i propri interessi strategici.
Guerra in Ucraina, Mosca Alza le Accuse: Kiev Definita “Cellula Terroristica” alla Vigilia dei Colloqui di Ginevra. La Russia accusa il governo ucraino di essere una “cellula terroristica internazionale con tendenze neonaziste” mentre si avvicinano nuovi colloqui a Ginevra, dove Kiev cerca garanzie di sicurezza. Il presidente Zelensky, dal canto suo, sottolinea come la comunità internazionale abbia già fatto il compromesso maggiore: permettere a Vladimir Putin di rimanere al potere. La situazione è resa ancora più complessa dall’intensificarsi dei combattimenti sul territorio ucraino. Escalation Verbale e Pressioni Diplomatiche.🔗 Leggi su Ameve.eu
