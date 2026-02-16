È morto Robert Duvall

Da ilpost.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì è morto a 95 anni l'attore statunitense Robert Duvall, noto per ruoli avuti in alcuni dei più noti film del cinema contemporaneo, come il Padrino, dove interpretò il personaggio di Tom Hagen, l'avvocato e consigliere della famiglia Corleone, e Apocalypse Now, dove interpretò il colonnello William "Bill" Kilgore: è il personaggio che pronuncia la frase "Amo il profumo del napalm al mattino". Duvall è morto a casa sua a Middleburg, in Virginia.

© Ilpost.it - È morto Robert Duvall

