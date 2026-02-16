È morto Robert Duvall
Lunedì è morto a 95 anni l’attore statunitense Robert Duvall, noto per ruoli avuti in alcuni dei più noti film del cinema contemporaneo, come il Padrino, dove interpretò il personaggio di Tom Hagen, l’avvocato e consigliere della famiglia Corleone, e Apocalypse Now, dove interpretò il colonnello William “Bill” Kilgore: è il personaggio che pronuncia la frase “Amo il profumo del napalm al mattino”. Duvall è morto a casa sua a Middleburg, in Virginia. Lo ha scritto David Szalay e ha vinto il Booker Prize: racconta attraverso il suo protagonista un modello di uomo succube e tormentato Un esercizio apparentemente banale può aiutare a prevenire le cadute, che negli anziani sono tra le principali cause di problemi di salute Nel 2002 un incredibile minuto e mezzo rese famoso in tutto il mondo un pattinatore olimpico australiano, intorno al quale nacque una specie di culto È stato scoperto un articolo di un giornale che la menzionava nel 1939, anni prima dell'arrivo dell'esercito statunitense a Roma Per decenni ovunque ci fosse la neve c'erano anche i Moon Boot: poi sono stati fatti sparire in fretta e furia e infine, come sempre, rivalutati 🔗 Leggi su Ilpost.it
