Si è spento all’età di 52 anni il critico cinematografico e youtuber che faceva parte del gruppo “criticoni”. La causa della morte è da addebitarsi ad un malore avuto nella propria abitazione. Tra le interviste più note del critico si ricorda quella al grande regista Dario Argento Lutto nel mondo del cinema e del web, Federico Frusciante è scomparso il 15 febbraio all’età di 52 anni. Il famoso youtuber e critico ha dedicato la sua vita alla passione per il cinema, condividendola insieme ai suoi iscritti e ai suoi amici. A dare la notizia della morte è stata la famiglia del creator tramite un post sul suo profilo ufficiale: “Con enorme dolore e immenso dispiacere comunichiamo la scomparsa prematura di Federico, occorsa nella giornata odierna”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Federico Frusciante è morto a 52 anni a causa di problemi di salute.

Federico Frusciante, critico cinematografico e youtuber, è morto a causa di una malattia improvvisa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: È morto Federico Frusciante, critico cinematografico e youtuber, aveva 52 anni; Morto Federico Frusciante, critico cinematografico e youtuber. Aveva 52 anni; È morto Federico Frusciante, critico livornese e ultimo dei videotecari; Lutto a Livorno, è morto Federico Frusciante: critico cinematografico e storico titolare di Videodrome, aveva 52 anni.

Morto Federico Frusciante, l'omaggio del mondo del cinema e del web: «Non ci vogliamo credere»La notizia improvvisa della scomparsa di Federico Frusciante, youtuber e voce del cinema su internet, ha colpito come uno schiaffo in pieno volto i tanti che seguivano sui social o ... ilmattino.it

Federico Frusciante è morto, nessuna malattia: ecco la vera causa della morte, web sotto shockLa notizia della morte di Federico Frusciante ha sconvolto tutto il mondo del web: critico cinematografico amatissimo, è morto a 52 anni. donnapop.it

È morto a 52 anni Federico Frusciante, youtuber e critico cinematografico, volto molto conosciuto a Livorno e punto di riferimento per tanti appassionati di cinema online. A dare la notizia è stata la famiglia con un messaggio pubblicato sui suoi profili social, par - facebook.com facebook

È morto, a 52 anni, Federico Frusciante, noto youtuber e critico cinematografico. A rendere nota la notizia è stata la famiglia con un messaggio pubblicato sui profili social del creator. "È con enorme dolore e immenso dispiacere che comunichiamo la scompars x.com