morto federico frusciante critico cinematografico e youtuber aveva 52 anni

Livorno, 15 febbraio 2026 – È morto Federico Frusciante. "È con enorme dolore e immenso dispiacere che comunichiamo la scomparsa prematura di Federico, occorsa nella giornata odierna", il messaggio che compare sui profili social ufficiali di Frusciante, scomparso oggi 15 febbraio 2026 all'età di 52 anni. Frusciante era un punto di riferimento online, tra YouTube e social, per le sue recensioni cinematografiche e musicali e le analisi capaci di coinvolgere gli utenti spaziando fino alle 'nicchie' del cinema indipendente con i suoi giudizi 'diretti'. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati da chi per anni ha apprezzato il suo lavoro e la sua passione per la 'settima arte', mostrata anche con la partecipazione a numerosi eventi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

