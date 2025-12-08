Chi era Pierantonio Cianti il 71enne morto nell'esplosione di casa a Barberino | Turbato dallo sfratto

Pierantonio Cianti, 71 anni, è deceduto nell'esplosione della sua abitazione a Barberino. Sulla base delle prime ricostruzioni, l'uomo, turbato dallo sfratto ricevuto oltre un anno prima, si trovava nella casa al momento dell'incidente, che ha causato la sua tragica morte e la distruzione dell'edificio.

Cianti aveva ricevuto lo sfratto da oltre un anno dopo che il contratto di affitto non gli era stato rinnovato ma non voleva lasciare l'abitazione ora andata distrutta. Per questo si è fatta sempre più largo l'ipotesi di un gesto volontario dietro la terribile tragedia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Dramma a Barberino di Mugello. Nella notte di domenica si è verificata un’esplosione in un appartamento poi andato a fuoco. Lo stabile si trova al primo piano di un edificio dove viveva un uomo sotto sfratto: un pensionato di 71 anni, Pierantonio Cianti, è mort Vai su Facebook

Chi era Pierantonio Cianti, il 71enne morto nell’esplosione di casa a Barberino: “Turbato dallo sfratto” - Cianti aveva ricevuto lo sfratto da oltre un anno dopo che il contratto di affitto non gli era stato rinnovato ma non voleva lasciare l'abitazione ora ... fanpage.it scrive