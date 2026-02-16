Federico Frusciante è morto era critico e youtuber tra i più amati

Il mondo del cinema online è in lutto. Federico Frusciante, uno dei critici cinematografici più seguiti su YouTube, è morto domenica 15 febbraio 2026 nel primo pomeriggio nella sua abitazione di Livorno, in via San Carlo. Aveva appena compiuto 52 anni lo scorso agosto. La notizia ha scioccato i suoi fan e colleghi, che ancora la sera prima avevano guardato le sue ultime tre recensioni pubblicate online. L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso i suoi profili social con un messaggio straziante: la famiglia e gli amici hanno comunicato la scomparsa prematura, invitando chi desidera rendere omaggio a Federico a visitare la camera mortuaria del Cimitero dei Lupi di Livorno da oggi, lunedì 16 febbraio alle 15 fino a domani alle 12. 🔗 Leggi su Cultweb.it

