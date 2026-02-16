Morte Ramy il carabinieri alla guida è indagato per omicidio stradale ma in adempimento dovere

Ramy è morto in un incidente stradale, e il carabiniere alla guida è indagato per aver causato la tragedia mentre svolgeva il suo servizio. La procura ha aperto un fascicolo e accusa l’agente di aver agito con eccesso colposo nell’adempiere ai suoi compiti, anche se l’azione è stata considerata parte dell’obbligo di servizio. Il fatto si è verificato in una zona trafficata, dove il conducente ha perso il controllo del veicolo. La situazione ha portato a una revisione delle norme che regolano l’operato delle forze dell’ordine in casi simili.

Non più solo “omicidio stradale” ma omicidio stradale per "eccesso colposo nell'adempimento del dovere". Cambia così l'imputazione per il carabiniere alla guida dell'ultima macchina che inseguì lo scooter guidato da Fares Bouzidi, con in sella Ramy Elgaml, che morì in un incidente. L'inseguimento, avvenuto il 24 novembre 2024, è durato 8 chilometri e aveva attraversato Milano dal centro fino alla periferia sud. Il cambio emerge da una nuova chiusura indagini sul caso, notificata lunedì dai pm Marco Cirigliano e Giancarla Serafini con l'aggiunto Paolo Ielo. Al carabiniere coinvolto nell'indagine viene riconosciuto che stava "adempiendo" a un dovere, dato che Bouzidi è stato anche già condannato per resistenza per quella fuga.🔗 Leggi su Milanotoday.it Morte di Ramy, il carabinieri che guidava è indagato per omicidio stradale ma "in adempimento dovere" Ramy, il carabiniere coinvolto in un incidente mortale, è stato indagato per omicidio stradale colposo, ma si difende dicendo di aver agito in adempimento del suo dovere. Caso Ramy, per il carabiniere resta l'omicidio stradale, ma per "eccesso colposo nell'adempimento del dovere" Il carabiniere coinvolto nel caso Ramy Elgaml rischia ora di essere accusato di eccesso colposo nell’adempimento del dovere, invece di omicidio stradale. Un anno dopo la morte di Ramy Elgaml, il padre: Nessuno ha fatto niente per noi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ramy Elgaml, le chat tra i carabinieri: Dobbiamo aspettare che scappi un morto, un neg*o che passa per caso; Guidava lo scooter su cui morì Ramy: arrestato per furto; Fares Bouzidi (l'amico di Ramy che guidava il Tmax) è stato arrestato per aver rubato una moto; Zecche appese a piazzale Loreto. Le chat tra i carabinieri del caso Ramy. Ramy, accusa più leggera al carabiniere che inseguì lo scooter: omicidio stradale colposo nell’adempimento del dovereCambia il capo d’imputazione (ammorbidendosi) nel nuovo avviso di chiusura indagini notificato al militare dell’Arma. Il giovane egiziano morì nel novembre di due anni fa ... ilgiorno.it Morte Ramy, il carabinieri alla guida è indagato per omicidio stradale ma in adempimento dovereAl carabiniere coinvolto nell'indagine viene riconosciuto che stava adempiendo a un dovere, dato che Bouzidi è stato anche già condannato per resistenza per quella fuga. Avrebbe, però, tenuto una ... milanotoday.it “Dobbiamo aspettare soltanto, aspettare che ci scappi un morto” Negli atti relativi all'inchiesta sulla morte di Ramy Elgaml, il 19enne che è morto il 24 novembre 2024 dopo un inseguimento con i carabinieri durato 8 chilometri, le chat estrapolate dai cellulari s - facebook.com facebook