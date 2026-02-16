Morte di Ramy il carabinieri che guidava è indagato per omicidio stradale ma in adempimento dovere

Ramy, il carabiniere coinvolto in un incidente mortale, è stato indagato per omicidio stradale colposo, ma si difende dicendo di aver agito in adempimento del suo dovere. La causa dell’incidente sarebbe stata una manovra in risposta a una situazione di emergenza durante un controllo. Il pubblico ministero ha modificato l’accusa, passando da omicidio stradale semplice a quello aggravato dall’eccesso colposo nell’adempimento di un compito ufficiale. Un dettaglio che rende più complesso il quadro delle responsabilità.

Non più solo “omicidio stradale” ma omicidio stradale per "eccesso colposo nell'adempimento del dovere". Cambia così l'imputazione per il carabiniere alla guida dell'ultima macchina che inseguì lo scooter guidato da Fares Bouzidi, con in sella Ramy Elgaml, che morì in un incidente. L'inseguimento, avvenuto il 24 novembre 2024, è durato 8 chilometri e aveva attraversato Milano dal centro fino alla periferia sud. Il cambio emerge da una nuova chiusura indagini sul caso, notificata lunedì dai pm Marco Cirigliano e Giancarla Serafini con l'aggiunto Paolo Ielo. Al carabiniere coinvolto nell'indagine viene riconosciuto che stava "adempiendo" a un dovere, dato che Bouzidi è stato anche già condannato per resistenza per quella fuga.🔗 Leggi su Milanotoday.it Caso Ramy, il carabiniere che inseguì lo scooter è accusato di omicidio stradale ma in adempimento di dovere Caso Ramy, per il carabiniere resta l'omicidio stradale, ma per "eccesso colposo nell'adempimento del dovere" Il carabiniere coinvolto nel caso Ramy Elgaml rischia ora di essere accusato di eccesso colposo nell’adempimento del dovere, invece di omicidio stradale. Morte Ramy El Gaml, chiuse le indagini: 7 carabinieri a processo - 1mattina News 04/12/2025 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Guidava lo scooter su cui morì Ramy: arrestato per furto; Fares Bouzidi (l'amico di Ramy che guidava il Tmax) è stato arrestato per aver rubato una moto; Ramy Elgaml, le chat tra i carabinieri: Dobbiamo aspettare che scappi un morto, un neg*o che passa per caso; L'amico di Ramy arrestato per furto, ha tentato fuga in scooter a Milano. Ramy: il carabiniere che inseguì lo scooter accusato di omicidio stradale nell’adempimento del dovereCambia il capo d’imputazione (ammorbidendosi) nel nuovo avviso di chiusura indagini notificato oggi al militare dell’Arma. Il giovane egiziano morì nel novembre di due anni fa ... ilgiorno.it Caso Ramy, il carabiniere che inseguì lo scooter è accusato di omicidio stradale ma in adempimento di dovereÈ arrivata oggi una nuova chiusura indagini che ha modificato l'imputazione per il carabiniere alla guida dell'ultima macchina che il 24 novembre 2024 ... fanpage.it “Dobbiamo aspettare soltanto, aspettare che ci scappi un morto” Negli atti relativi all'inchiesta sulla morte di Ramy Elgaml, il 19enne che è morto il 24 novembre 2024 dopo un inseguimento con i carabinieri durato 8 chilometri, le chat estrapolate dai cellulari s - facebook.com facebook