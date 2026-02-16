Caso Ramy il carabiniere che inseguì lo scooter è accusato di omicidio stradale ma in adempimento di dovere

Il carabiniere coinvolto nell'inseguimento dello scooter di Ramy Elgaml è stato accusato di omicidio stradale in quanto, secondo le indagini, aveva agito in adempimento di dovere. La svolta arriva a pochi giorni dalla tragedia del 24 novembre 2024, quando lo scontro tra il veicolo del militare e lo scooter ha provocato la morte di Ramy. La nuova chiusura delle indagini conferma che l’ufficiale stava svolgendo un’operazione di polizia al momento dell’incidente, che si è verificato in una strada trafficata di Catania.

È arrivata oggi una nuova chiusura indagini che ha modificato l'imputazione per il carabiniere alla guida dell'ultima macchina che il 24 novembre 2024 inseguì lo scooter sui cui viaggiavano Fares Bouzidi e Ramy Elgaml, che morì nello schianto.🔗 Leggi su Fanpage.it Ramy: il carabiniere che inseguì lo scooter accusato di omicidio stradale nell’adempimento del dovere Ramy Elgaml, il giovane egiziano morto in un incidente durante un inseguimento, ha causato l’intervento del carabiniere alla guida della gazzella che lo seguiva. Caso Ramy, per il carabiniere resta l'omicidio stradale, ma per "eccesso colposo nell'adempimento del dovere" Il carabiniere coinvolto nel caso Ramy Elgaml rischia ora di essere accusato di eccesso colposo nell’adempimento del dovere, invece di omicidio stradale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ramy Elgaml, le chat tra i carabinieri: Dobbiamo aspettare che scappi un morto, un neg*o che passa per caso; Caso Ramy, 'da carabiniere omicidio stradale ma in adempimento dovere'; Guidava lo scooter su cui morì Ramy: arrestato per furto; Fares Bouzidi, l’amico di Ramy arrestato a CityLife: accusato del furto di una moto da 15mila euro. Caso Ramy, il carabiniere che inseguì lo scooter è accusato di omicidio stradale ma in adempimento di dovereÈ arrivata oggi una nuova chiusura indagini che ha modificato l'imputazione per il carabiniere alla guida dell'ultima macchina che il 24 novembre 2024 ... fanpage.it Caso Ramy: al carabiniere contestato omicidio stradale 'per eccesso colposo'Cambia così l'imputazione, che prima era solo di omicidio stradale, per il carabiniere alla guida dell'ultima macchina che inseguì, il 24 novembre 2024, lo scooter guidato da Fares Bouzidi e con in ... ansa.it Caso Ramy, 'da carabiniere omicidio stradale ma in adempimento dovere'. Così l'imputazione in una nuova chiusura indagini dei pm di Milano #ANSA x.com Ecco la prima di oggi de Il Tempo NON ELLY MA GABRIELLI - L’ex capo della Polizia Franco Gabrielli scalda i muscoli per diventare leader del centrosinistra. Nonostante la clamorosa gaffe sul caso Ramy, quando attaccò i carabinieri, adesso si ripropone e c - facebook.com facebook