Incendio a Dongo anziana di 92 anni ustionata

Una donna di 92 anni è rimasta ustionata durante un incendio scoppiato nel suo appartamento a Dongo, in via Cavour, nel pomeriggio del 15 febbraio 2026. L’incendio, causato probabilmente da un cortocircuito, ha rapidamente riempito la stanza di fumo e fiamme, mettendo in serio pericolo l’anziana. I vicini hanno chiamato subito i vigili del fuoco, che sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in salvo la donna.

Attimi di grande paura nel comune di Dongo, in via Cavour, per un grave incidente domestico nel pomeriggio del 15 febbraio 2026. Per cause in corso di accertamento, una donna nata nel 1934 è rimasta ustionata su buona parte del corpo all'interno del proprio appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari. Dopo le operazioni di recupero e le prime cure, la donna è stata avviata in ospedale per le valutazioni e i trattamenti necessari. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto e cosa abbia provocato le ustioni.