Dongo | investita dalla fiamma mentre è ai fornelli grave donna di 92 anni

Una donna di 92 anni è rimasta gravemente ustionata a Dongo, quando un incendio scoppiato in cucina le ha investito le mani e il volto mentre preparava da mangiare. La signora stava accendendo il fornello quando, a causa di una fiammata improvvisa, ha subito le ustioni. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e il personale del 118, che ha trasportato la donna in ospedale.

Dongo, 15 febbraio 2026 – Ustioni gravi per una donna di 92 anni, che nel primo pomeriggio di oggi, domenica 15 febbraio, è stata vittima di un incidente domestico. Le fiamme si sono sprigionate nella sua abitazione, pare mentre stava utilizzando sostanze infiammabili sul fornello, e hanno raggiunto i vestiti che indossava, causandole fin da subito ferite molto gravi. La donna è uscita sul balcone, affacciato su via Cavour, in centro paese, e subito sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Dopo il recupero avvenuto con l'autoscala, che ha raggiunto la donna al secondo piano, la pensionata è stata stabilizzata e portata in ospedale a Varese, in gravi condizioni e con prognosi riservata.