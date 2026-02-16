Moratti afferma che la Juventus non è stata vittima di Bastoni, perché la storia mostra situazioni diverse. L’ex presidente nerazzurro critica anche il comportamento del giocatore, definendolo una simulazione entusiasta. Ha commentato che spera che questa vicenda si risolva rapidamente e che non venga ricordata come un esempio negativo.

"Adesso la Juve si lamenta, fa la vittima ed è vittima certamente di un fatto nuovo. Mi sembra che abbia un po' esagerato nelle proteste come se fosse una vittima terribile del calcio italiano, ma la storia non la ricorda così.". Sono parole che faranno rumore, quelle pronunciate da Massimo Moratti. L'ex presidente dell'Inter ha commentato la vicenda Bastoni a Radio anch'io sport: "Le simulazioni infastidiscono, anche chi fa finta di prendere un colpo in faccia e magari l'ha preso sul petto. Hanno fatto venire noia. Questa di Bastoni è una simulazione entusiasta, ha fatto un salto incredibile da un allungamento del braccio dell'avversario che poi si è pentito ma comunque ha allungato il braccio e ha messo Bastoni nella condizione di approfittare della situazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Moratti su Bastoni: "Juve vittima? La storia dice altro... Povero ragazzo, simulazione entusiasta"

Moratti ha criticato Bastoni, accusandolo di aver finto un fallo in modo troppo evidente durante la partita.

Massimo Moratti ha criticato Bastoni dopo aver visto il difensore dell'Inter fingere di essere stato colpito duramente, causando un fallo a favore della Juventus.

