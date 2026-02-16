Moratti su Bastoni | Juve vittima? La storia dice altro Povero ragazzo simulazione entusiasta
Moratti afferma che la Juventus non è stata vittima di Bastoni, perché la storia mostra situazioni diverse. L’ex presidente nerazzurro critica anche il comportamento del giocatore, definendolo una simulazione entusiasta. Ha commentato che spera che questa vicenda si risolva rapidamente e che non venga ricordata come un esempio negativo.
"Adesso la Juve si lamenta, fa la vittima ed è vittima certamente di un fatto nuovo. Mi sembra che abbia un po' esagerato nelle proteste come se fosse una vittima terribile del calcio italiano, ma la storia non la ricorda così.". Sono parole che faranno rumore, quelle pronunciate da Massimo Moratti. L'ex presidente dell'Inter ha commentato la vicenda Bastoni a Radio anch'io sport: "Le simulazioni infastidiscono, anche chi fa finta di prendere un colpo in faccia e magari l'ha preso sul petto. Hanno fatto venire noia. Questa di Bastoni è una simulazione entusiasta, ha fatto un salto incredibile da un allungamento del braccio dell'avversario che poi si è pentito ma comunque ha allungato il braccio e ha messo Bastoni nella condizione di approfittare della situazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti discussi: Caso Basoni in Inter-Juve, Moratti: Juve vittima? Proteste esagerate; Moratti su Bastoni: simulazione entusiasta contro la Juve; Moratti: Lautaro avrebbe giocato nella mia Inter, nerazzurri favoriti con la Juve! Poi dice la sua sulla demolizione di San Siro; Juve in dieci per un'ora per un'assurda espulsione di Kalulu su simulazione di Bastoni (lui andava espulso). Ora è chiaro perché a Padre Chivu stanno bene gli arbitri italiani.
Alessandro Bastoni e sua moglie hanno chiuso i commenti sui loro profili social dopo gli insulti successivi a Inter-Juventus - facebook.com facebook
Tranne quando a lamentarsi erano i vari Moratti e Simoni o amici vari di merende. Ora il calcio è questo da 100 anni. La differenza sta nella storia di Inter e Juventus. Una è macchiata da scandali, doping, infiltrazioni malavitose, abusi di potere. L'altra di vittori x.com