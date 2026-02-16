Moratti | Bastoni ha commesso simulazione ‘entusiasta’

(Adnkronos) – "Bastoni ha commesso una simulazione 'entusiasta'". Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, commenta così l'episodio che ha segnato la sfida Inter-Juventus nell'ultima giornata di campionato. La simulazione del difensore nerazzurro Bastoni ha determinato l'espulsione del bianconero Kalulu: Juve in 10 per oltre un tempo e vittoria dell'Inter per 3-2, con 3 punti d'oro nella corsa scudetto. "Le simulazioni infastidiscono, anche quelle di chi prende un colpo sul petto e finge di averlo ricevuto in faccia. La simulazione di Bastoni è una simulazione 'entusiasta', ha fatto un salto incredibile dopo l'allungamento del braccio da parte dell'avversario.