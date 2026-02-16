Moratti | Bastoni ha commesso simulazione ‘entusiasta’ La Juve fa la vittima

Moratti ha criticato Bastoni, accusandolo di aver finto un fallo in modo troppo evidente durante la partita. La vicenda è scoppiata sui social, dove molti tifosi si sono divisi tra chi difende il difensore dell’Inter e chi invece pensa che abbia esagerato. La Juventus, nel frattempo, si presenta come vittima, sostenendo di essere stata ingiustamente coinvolta nella polemica.

(Adnkronos) – "Bastoni ha commesso una simulazione 'entusiasta'. Ora è in mezzo a una bufera, povero ragazzo". Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, commenta così l'episodio che ha segnato la sfida Inter-Juventus nell'ultima giornata di campionato. La simulazione del difensore nerazzurro Bastoni ha determinato l'espulsione del bianconero Kalulu: Juve in 10 per oltre un tempo e.

Massimo Pavan critica duramente Federico La Penna e Alessandro Bastoni dopo il derby d’Italia, giocato sabato scorso.

