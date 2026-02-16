Moratti | Bastoni ha commesso simulazione ‘entusiasta’ La Juve fa la vittima
Moratti ha criticato Bastoni, accusandolo di aver finto un fallo in modo troppo evidente durante la partita. La vicenda è scoppiata sui social, dove molti tifosi si sono divisi tra chi difende il difensore dell’Inter e chi invece pensa che abbia esagerato. La Juventus, nel frattempo, si presenta come vittima, sostenendo di essere stata ingiustamente coinvolta nella polemica.
(Adnkronos) – "Bastoni ha commesso una simulazione 'entusiasta'. Ora è in mezzo a una bufera, povero ragazzo". Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, commenta così l'episodio che ha segnato la sfida Inter-Juventus nell'ultima giornata di campionato. La simulazione del difensore nerazzurro Bastoni ha determinato l'espulsione del bianconero Kalulu: Juve in 10 per oltre un tempo e. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Moratti: “Bastoni ha commesso simulazione ‘entusiasta’”
Massimo Moratti ha criticato Bastoni dopo aver visto il difensore dell'Inter fingere di essere stato colpito duramente, causando un fallo a favore della Juventus.
Pavan sbotta: “La simulazione di Bastoni è vergognosa. Partita falsata, La Penna ci ha spennato, ha chiuso la carriera perchè…”
Massimo Pavan critica duramente Federico La Penna e Alessandro Bastoni dopo il derby d'Italia, giocato sabato scorso.
Alessandro Bastoni e sua moglie hanno chiuso i commenti sui loro profili social dopo gli insulti successivi a Inter-Juventus - facebook.com facebook
Tranne quando a lamentarsi erano i vari Moratti e Simoni o amici vari di merende. Ora il calcio è questo da 100 anni. La differenza sta nella storia di Inter e Juventus. Una è macchiata da scandali, doping, infiltrazioni malavitose, abusi di potere. L'altra di vittori x.com