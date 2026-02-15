Pavan sbotta | La simulazione di Bastoni è vergognosa Partita falsata La Penna ci ha spennato ha chiuso la carriera perchè…

Massimo Pavan critica duramente Federico La Penna e Alessandro Bastoni dopo il derby d’Italia, giocato sabato scorso. La sua rabbia nasce dall’espulsione di Kalulu al 42’, che ha cambiato le sorti della partita tra Inter e Juventus, conclusa 3-2 per i nerazzurri. Pavan sostiene che Bastoni abbia simulato e che l’arbitro abbia preso decisioni sbagliate, accusando la gara di essere stata

Non si placano le polemiche per l'espulsione di Kalulu al 42? nel derby d'Italia che ha visto la vittoria dell'Inter contro la Juventus per 3-2, con il giornalista e tifoso bianconero Massimo Pavan che sul sito "Tuttojuve" ha tuonato contro l'arbitro Federico La Penna e il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni.

Ziliani ha criticato duramente Bastoni, affermando che avrebbe dovuto essere espulso e che la partita tra Inter e Juventus è stata falsata, sottolineando che l'intervento del difensore nerazzurro ha rovinato il match.

Rocchi ha dichiarato che l’arbitro ha commesso un errore durante la partita tra Inter e Juventus, e ha accusato Bastoni di aver simulato un fallo.