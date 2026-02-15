Rocchi attacca Bastoni | La Penna ha sbagliato ma c’è stata una simulazione chiara Cercano in tutti modi di fregarci
Gianluca Rocchi critica Bastoni dopo l’episodio di sabato sera a San Siro, accusando la direzione di gara di aver sbagliato e di aver favorito una simulazione evidente. La decisione della Penna ha scatenato le sue proteste, che definisce un tentativo di truffa. Rocchi sottolinea come ci siano continui tentativi di ingannarci in modo sistematico.
Gianluca Rocchi non era presente sabato sera a San Siro, mentre durante Inter – Juventus andava in scena l’ennesimo grave errore arbitrale di una stagione tragica per i fischietti italiani. “Siamo molto dispiaciuti dell’episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla”, commenta oggi il designatore arbitrale, al telefono con l’ Ansa. Il riferimento è chiaramente all’espulsione di Kalulu nei minuti finali del primo tempo per doppia ammonizione, che ha condizionato il big match poi vinto per 3 a 2 dai nerazzurri. A fine gara, il dirigente Giorgio Chiellini se l’è presa implicitamente anche con Rocchi, sottolineando la sua assenza in tribuna e attaccando “una struttura arbitrale inadeguata “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Rocchi: “La Penna ha sbagliato, ma c’è stata una simulazione chiara. Tutti cercano di fregarci”
Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale, ha spiegato che l'espulsione di Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus è stata una simulazione evidente, anche se l’arbitro ha commesso un errore.
Rocchi sull’espulsione di Kalulu: «Siamo dispiaciuti, la decisione di La Penna è errata ed è mortificato. C’è stata una simulazione chiara, cercano in tutti i modi di fregarci»
Gianluca Rocchi ha criticato la decisione dell’arbitro La Penna di espellere Kalulu durante il derby tra Inter e Juventus, accusando una simulazione evidente e sostenendo che si cerca di ingannare la squadra.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
