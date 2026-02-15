Rocchi attacca Bastoni | La Penna ha sbagliato ma c’è stata una simulazione chiara Cercano in tutti modi di fregarci

Gianluca Rocchi critica Bastoni dopo l’episodio di sabato sera a San Siro, accusando la direzione di gara di aver sbagliato e di aver favorito una simulazione evidente. La decisione della Penna ha scatenato le sue proteste, che definisce un tentativo di truffa. Rocchi sottolinea come ci siano continui tentativi di ingannarci in modo sistematico.

Gianluca Rocchi non era presente sabato sera a San Siro, mentre durante Inter – Juventus andava in scena l’ennesimo grave errore arbitrale di una stagione tragica per i fischietti italiani. “Siamo molto dispiaciuti dell’episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla”, commenta oggi il designatore arbitrale, al telefono con l’ Ansa. Il riferimento è chiaramente all’espulsione di Kalulu nei minuti finali del primo tempo per doppia ammonizione, che ha condizionato il big match poi vinto per 3 a 2 dai nerazzurri. A fine gara, il dirigente Giorgio Chiellini se l’è presa implicitamente anche con Rocchi, sottolineando la sua assenza in tribuna e attaccando “una struttura arbitrale inadeguata “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

