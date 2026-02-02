adesca una 13enne in chat e la violenta rito abbreviato per un colombiano

Un 24enne colombiano si trova davanti al giudice a Monza. Fingendosi un 17enne, aveva adescato una ragazzina di 13 anni su Instagram e poi l’aveva violentata in pieno giorno. L’episodio risale a luglio dello scorso anno, e oggi il processo si svolge con il rito abbreviato. La vittima, ancora minorenne, ha raccontato tutto agli inquirenti, mentre l’imputato, residente nel quartiere Cantalupo da circa un anno, rischia ora una condanna pesante.

Fingendosi un 17enne ha adescato una 13enne su Instagram e poi l’ha violentata in pieno giorno. Per questo episodio, risalente al luglio scorso, oggi sarà processato con il rito abbreviato al Tribunale di Monza per violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima un 24enne colombiano che da un anno era residente a Monza nel quartiere Cantalupo insieme alla famiglia. Per il giovane, incensurato, ancora detenuto in carcere, la Procura di Monza ha chiesto il giudizio immediato, ma lui ha scelto il processo abbreviato, che prevede lo ‘sconto’ di un terzo della pena in caso di condanna. Secondo l’accusa, il colombiano aveva chattato sui social con la ragazzina, anche lei monzese, per una settimana, per poi proporle di vedersi in centro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un grave episodio di violenza sessuale su una 13enne avvenuto a Monza.

