Monza diventa la capitale internazionale del tennis
Monza ospita l’Atkinson Open 26, un torneo di tennis che si svolge dal 5 al 12 aprile nel Villa Reale Tennis. La manifestazione si tiene qui perché le strutture moderne e la passione per lo sport attirano atleti da tutto il mondo. Durante la settimana, il pubblico potrà assistere a incontri di alto livello, con giocatori che cercano punti importanti per migliorare la classifica.
Monza si trasforma nel palcoscenico del grande tennis internazionale. Il Villa Reale Tennis dal 5 al 12 aprile sarà infatti lo scenario dell'Atkinson Open 26, tappa dell'Atp Challenger Tour, passando anche dalla categoria 100 a 125. Una novità che porterà in città campioni ancora più vicini ai vertici del ranking mondiale. Insieme alla garanzia di un posto nel calendario internazionale della racchetta anche per il 2026, per Monza Open, si tratta di un salto in avanti significativo in termini di punti in palio (125) e di montepremi (che crescerà fino a 181.500 euro), traducendosi appunto in maggiori chance di attirare sui campi in terra battuta del Villa Reale Tennis un parco di giocatori di livello ancora superiore.🔗 Leggi su Monzatoday.it
