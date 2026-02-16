Monza diventa la capitale internazionale del tennis

Monza si trasforma nel palcoscenico del grande tennis internazionale. Il Villa Reale Tennis dal 5 al 12 aprile sarà infatti lo scenario dell'Atkinson Open 26, tappa dell'Atp Challenger Tour, passando anche dalla categoria 100 a 125. Una novità che porterà in città campioni ancora più vicini ai vertici del ranking mondiale. Insieme alla garanzia di un posto nel calendario internazionale della racchetta anche per il 2026, per Monza Open, si tratta di un salto in avanti significativo in termini di punti in palio (125) e di montepremi (che crescerà fino a 181.500 euro), traducendosi appunto in maggiori chance di attirare sui campi in terra battuta del Villa Reale Tennis un parco di giocatori di livello ancora superiore.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La raccolta firme in Brianza che fa gridare allo scandalo: Via i neofascisti.

Monza diventa la capitale internazionale del tennisMonza si trasforma nel palcoscenico del grande tennis internazionale. Il Villa Reale Tennis dal 5 al 12 aprile sarà infatti lo scenario del l' Atkinson Open 26, tappa dell'Atp Challenger Tour, ... monzatoday.it

Monza capitale dello sport... sotto la pioggia: tra Olimpiadi e Coppa sarà il caos?Fiaccola Olimpica, Inter-Torino e Coppa CEV (pur non a Monza) nello stesso giorno: pioggia, traffico e viabilità mettono alla prova la città. monza-news.it

Il grande tennis torna a Monza… e alza il livello. Dal 5 al 12 aprile 2026 il Villa Reale Tennis ospita l’Atkinson Monza Open 26, che diventa ufficialmente un ATP Challenger 125. Più ranking, più spettacolo, più talento internazionale nel cuore del Parco di - facebook.com facebook