Monreale capitale mondiale dell’arte musiva | la prima biennale internazionale del mosaico

Monreale si prepara a diventare capitale internazionale dellarte del mosaico con la "Prima Biennale Internazionale", in programma dal 19 dicembre 2025 al 15 marzo 2026, un progetto culturale di ampio respiro approvato dall’Amministrazione comunale e ideato dai direttori artistici Giovanni Alvich. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

