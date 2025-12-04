Monreale capitale mondiale dell’arte musiva | la prima biennale internazionale del mosaico
Monreale si prepara a diventare capitale internazionale dell’arte del mosaico con la "Prima Biennale Internazionale", in programma dal 19 dicembre 2025 al 15 marzo 2026, un progetto culturale di ampio respiro approvato dall’Amministrazione comunale e ideato dai direttori artistici Giovanni Alvich. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
