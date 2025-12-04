Monreale capitale del mosaico | al via la prima Biennale internazionale

A Monreale la Prima Biennale Internazionale del Mosaico - Monreale si prepara a diventare capitale internazionale dell’arte del mosaico con la “Prima Biennale Internazionale”, in programma dal 19 dicembre 2025 al 15 marzo 2026, un progetto culturale di ampio ... Segnala mondopalermo.it

monreale capitale mosaico viaBiennale internazionale, Monreale diventa capitale mosaici - Monreale si prepara a diventare capitale internazionale dell'arte del mosaico con la prima 'Biennale internazionale', in programma dal 19 dicembre al 15 marzo, promossa dal Comune e ideata dai diretto ... Secondo ansa.it

