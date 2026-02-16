Montopoli Valdarno | inaugurate la palestra e la mensa della scuola primaria di Marti

Oggi a Montopoli Valdarno, la scuola primaria di Marti ha aperto le nuove strutture grazie a un intervento finanziato dal Comune, che ha migliorato gli spazi dedicati all’attività fisica e alla mensa. La palestra e il refettorio sono stati inaugurati questa mattina, offrendo ai bambini ambienti più moderni e sicuri per le lezioni e i pasti. La cerimonia ha visto la presenza di insegnanti, genitori e alcuni alunni, che hanno partecipato con entusiasmo al taglio del nastro. La scuola si prepara così a riprendere le lezioni con strutture rinnovate e più funzionali.

A settembre il ritorno tra i banchi degli alunni dopo la chiusura legata a verifiche sismiche, oggi i due nuovi spazi a disposizione degli studenti Taglio del nastro questa mattina per la palestra e il refettorio della scuola primaria di Marti (Montopoli Valdarno) dopo il ritorno tra i banchi a settembre 2024. Se il primo lotto, infatti, ha riguardato sia la messa in sicurezza, sia l'adeguamento statico e sismico dell'intero immobile oltre alle opere di finitura necessarie per garantire la ripresa dell'attività didattica il prima possibile, il secondo, per un valore di circa 500mila euro, ha avuto per oggetto le opere di completamento della palestra e del refettorio.