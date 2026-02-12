Topo trovato in mensa scolastica | carabinieri intervenuti in una scuola primaria

Un topo è stato trovato questa mattina nella mensa di una scuola primaria di San Paolo Bel Sito. I genitori sono stati avvisati subito, e i bambini sono stati spostati in un’altra aula. I carabinieri sono intervenuti per verificare cosa fosse successo e per controllare le condizioni di sicurezza della struttura. La scuola ha già iniziato le pulizie e sta collaborando con le autorità per evitare altri problemi. Nessuno si è fatto male, ma la notizia ha creato scompiglio tra studenti e genitori.

"> Un Incidente Sconcertante nella Mensa Scolastica di San Paolo Bel Sito. La recente scoperta di un topo morto all’interno di una pentola nella mensa di un istituto comprensivo ha suscitato grande preoccupazione a San Paolo Bel Sito, un comune in provincia di Napoli. Questo incidente, avvenuto nel pomeriggio del 12 febbraio 2026, ha avuto come scenario l’Istituto Comprensivo “G. Costantini”, un luogo di apprendimento per molti giovani studenti della zona. Intorno alle 13:00, un’addetta alla refezione ha notato un topo deceduto all’interno di una pentola che doveva contenere il vitto destinato ai bambini. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Topo trovato in mensa scolastica: carabinieri intervenuti in una scuola primaria. Approfondimenti su Topo Scuola Topo morto nella pentola della mensa: intervengono i Carabinieri in una scuola del napoletano Un topo è stato trovato morto in una pentola nella mensa di una scuola nel Napoletano. Topo morto in una pentola della mensa scolastica nel Napoletano: intervengono Asl e Nas Un topo morto è stato trovato in una pentola usata per preparare i pasti alla mensa scolastica dell’istituto comprensivo “G”. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Trovato topo in una pentola di una mensa scolastica a San Paolo Bel Sito Ultime notizie su Topo Scuola Napoli, topo morto nella mensa scolastica. Allertati i Nas, nessun alunno consuma i pastiUn topo morto è stato trovato all'interno di una pentola nell'Istituto Comprensivo G.Costantini di San Paolo Belsito (Napoli). Sul posto sono giunti i Carabinieri, allertati dalla preside. Poco prim ... msn.com Topo trovato in mensa scolastica: carabinieri intervenuti in una scuola primaria.La recente scoperta di un topo morto all’interno di una pentola nella mensa di un istituto comprensivo ha suscitato grande preoccupazione a San Paolo Bel Sito, un comune in provincia di Napoli. Questo ... napolipiu.com Un topo morto trovato all’interno di una pentola destinata alla mensa scolastica. Una scena da voltastomaco quella che si è trovata davanti un’operatrice della società che gestisce la refezione scolastica nell’istituto comprensivo "G. Costantini" di San Paolo Be - facebook.com facebook

