Mozzo dal Pnrr 410mila euro per la mensa della scuola primaria

Il Comune di Mozzo ha presentato un progetto di fattibilità finanziato con 410mila euro del PNRR, finalizzato alla ristrutturazione e sicurezza della mensa della scuola primaria “Mosè del Brolo”. L’intervento rientra nel bando dedicato al miglioramento delle strutture scolastiche e all’ottimizzazione del servizio mensa, con l’obiettivo di garantire ambienti più moderni e sicuri per gli studenti.

Il Comune di Mozzo ha presentato il progetto di fattibilità per la ristrutturazione e la messa in sicurezza della mensa della Scuola primaria “Mosè del Brolo”, nell’ambito del bando PNRR dedicato al potenziamento delle mense e del tempo pieno. L’obiettivo è creare ambienti più sicuri, confortevoli e funzionali, migliorando il benessere degli studenti e rendendo la scuola più aperta e fruibile anche oltre l’orario scolastico. In questi anni l’Amministrazione di Mozzo ha mantenuto l’intervento all’interno del Piano delle opere pubbliche, con la prospettiva di poter rientrare nella graduatoria del bando. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Alla scuola primaria S.Agnese inaugurata la nuova mensa Leggi anche: Alla scuola primaria S.Agnese inaugurata la nuova mensa Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Mozzo, dal Pnrr 410mila euro per la mensa della scuola primaria - sanitari degli studenti e su quelli degli addetti al servizio con i relativi spogliatoi: lavori da concluder ... bergamonews.it

Mozzo ristruttura la mensa della primaria “Mosè del Brolo” con i fondi del PNRR - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.