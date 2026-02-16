Montevarchi Due giornate di studio rivolte alla Polizia Locale e al SUAP
Il comune di Montevarchi organizza due giornate di formazione perché vuole migliorare il lavoro della Polizia Locale e del SUAP. Durante gli incontri, gli agenti e i funzionari si confrontano su procedure e norme recenti, con l’obiettivo di rendere più efficace l’azione sul territorio. Le sessioni si svolgono in una sala comunale attrezzata per favorire il dialogo tra i partecipanti.
Arezzo, 16 febbraio 2026 – Due appuntamenti dedicati all’aggiornamento professionale e al confronto operativo su temi centrali per l’attività degli enti locali. Oggi e martedì 24 febbraio, la Sala Filanda della Ginestra Fabbrica della Conoscenza ospiterà due giornate di studio e formazione rivolte agli agenti di Polizia locale e agli operatori SUAP, promosse dall’Amministrazione comunale di Montevarchi. Al centro degli incontri le normative e le procedure relative alla somministrazione di alimenti e bevande e al pubblico spettacolo, ambiti che incidono direttamente sul controllo del territorio, sulla tutela dei consumatori e sulla garanzia di decoro, legalità e sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Montevarchi ospita due giornate di formazione per Polizia locale e Suap
Montevarchi organizza due giornate di formazione per Polizia locale e Suap, per aggiornare gli operatori sulle norme relative alla somministrazione di alimenti e bevande e alla gestione degli spettacoli pubblici.
Due portafogli ritrovati e consegnati alla Polizia locale di ModenaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Montevarchi ospita due giornate di formazione per Polizia locale e Suap; Il Montevarchi a caccia di continuità in trasferta con il San Donato Tavarnelle; Carnevale ad Aboca Museum, Minerva, incontri formativi e culturali: gli eventi di oggi; Montevarchi e Cannara si spartiscono la posta, al Brilli Peri finisce 0-0.
Montevarchi ospita due giornate di formazione per Polizia locale e SuapArezzo, 14 febbraio 2026 – Montevarchi ospita due giornate di formazione per Polizia locale e Suap. Focus su somministrazione di alimenti e bevande e pubblico spettacolo. Si svolgeranno lunedì 16 e ma ... lanazione.it
Scontro tra due auto nelle prime ore del mattino: uno dei conducenti è rimasto incastrato nell’abitacolo. Polizia locale e soccorsi del 118 sul posto. Il ferito trasportato al Galliera - facebook.com facebook
Più sicurezza per la polizia locale: bodycam, giubbotti e ora anche i BoleWrap x.com