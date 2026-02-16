Il comune di Montevarchi organizza due giornate di formazione perché vuole migliorare il lavoro della Polizia Locale e del SUAP. Durante gli incontri, gli agenti e i funzionari si confrontano su procedure e norme recenti, con l’obiettivo di rendere più efficace l’azione sul territorio. Le sessioni si svolgono in una sala comunale attrezzata per favorire il dialogo tra i partecipanti.

Arezzo, 16 febbraio 2026 – Due appuntamenti dedicati all’aggiornamento professionale e al confronto operativo su temi centrali per l’attività degli enti locali. Oggi e martedì 24 febbraio, la Sala Filanda della Ginestra Fabbrica della Conoscenza ospiterà due giornate di studio e formazione rivolte agli agenti di Polizia locale e agli operatori SUAP, promosse dall’Amministrazione comunale di Montevarchi. Al centro degli incontri le normative e le procedure relative alla somministrazione di alimenti e bevande e al pubblico spettacolo, ambiti che incidono direttamente sul controllo del territorio, sulla tutela dei consumatori e sulla garanzia di decoro, legalità e sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montevarchi. Due giornate di studio rivolte alla Polizia Locale e al SUAP

Montevarchi organizza due giornate di formazione per Polizia locale e Suap, per aggiornare gli operatori sulle norme relative alla somministrazione di alimenti e bevande e alla gestione degli spettacoli pubblici.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.