due portafogli ritrovati e consegnati alla polizia locale di modena

Due episodi di senso civico e collaborazione con le istituzioni hanno avuto un lieto fine grazie all’intervento della polizia locale di Modena. Nella giornata di martedì 16 dicembre, presso il comando di via Galilei, sono stati infatti restituiti ai legittimi proprietari due portafogli smarriti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

