Montesacro frana scongiura il peggio | messa in sicurezza l’area resta l’allarme manutenzione del territorio

Una frana a Montesacro ha causato danni a diverse abitazioni, portando le autorità a intervenire rapidamente per mettere in sicurezza l’area. Dopo l’intervento, i tecnici hanno rafforzato le strutture lungo la pendice per evitare ulteriori rischi. Tuttavia, gli esperti avvertono che il problema principale resta la mancanza di interventi regolari di manutenzione del territorio, che potrebbe provocare altri eventi simili in futuro.

Montesacro Sotto Shock: Frana Messa in Sicurezza, Ma Restano Preoccupazioni sulla Manutenzione del Territorio. Un intervento di messa in sicurezza si è concluso domenica 15 febbraio a Montesacro, nel III Municipio di Roma, dopo il crollo di un muro privato sabato 14 febbraio. L’evento ha interessato viale Tirreno, causando la chiusura temporanea di un tratto di strada e del locale “C1b0” per precauzioni legate agli impianti a gas. Fortunatamente, il crollo non ha causato feriti, ma ha riacceso il dibattito sulla sicurezza del patrimonio immobiliare romano e sulla necessità di controlli più frequenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il crollo di Montesacro, avvenuto sabato 14 febbraio, ha causato blocchi e disagi alla circolazione.

Pisogne, in provincia di Brescia, ha ricevuto il dissequestro dell’area interessata dalla frana.

