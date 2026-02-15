Achille Polonara cittadinanza onoraria a Montelparo paese dei nonni | Sono onorato

Achille Polonara ha ricevuto la cittadinanza onoraria a Montelparo perché le sue radici familiari e la sua infanzia si collegano profondamente a questo paese. La cerimonia si è svolta questa mattina nella chiesa di San Gregorio Magno, che era piena di cittadini e tifosi desiderosi di mostrare il loro affetto. Polonara, originario di Ancona, ha visitato il paesino dei nonni e ha incontrato alcuni residenti che ricordano le sue prime partite di basket. Durante la cerimonia, ha detto di sentirsi parte della comunità e di essere felice di ricevere questo riconoscimento.

Montelparo (Fermo), 15 febbraio 2026 – Senso di appartenenza, comunità, famiglia. Sono queste le parole che questa mattina hanno preso corpo nella chiesa di San Gregorio Magno, a Montelparo, in provincia di Fermo, gremita per la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria del Comune ad Achille Polonara, ala della Nazionale italiana, nato ad Ancona, e protagonista per anni nel massimo campionato di Serie A e nelle principali competizioni europee.