Montelparo e il riconoscimento | cittadinanza onoraria a Polonara

Achille Polonara riceve la cittadinanza onoraria a Montelparo dopo aver vinto il campionato europeo di basket, portando a casa un risultato storico per la sua regione. La comunità si riunisce questa mattina alle 11.45 nella chiesa di San Gregorio Magno, subito dopo la messa, per celebrare il suo successo e riconoscere il suo impegno. La cerimonia si svolge in un momento di grande entusiasmo, con i cittadini che aspettano di mostrare il loro orgoglio per il loro atleta più famoso.

La comunità si prepara ad abbracciare uno dei suoi cittadini più amati. Oggi infatti, alle 11.45, al termine della celebrazione eucaristica nella chiesa di San Gregorio Magno, il Comune conferirà la cittadinanza onoraria ad Achille Polonara, campione di basket e simbolo di resilienza, in una cerimonia che si annuncia carica di emozione e significato. Il legame tra Polonara e Montelparo affonda le radici nella storia familiare dell’atleta. Figlio della montelparese Daniela Forti sposata con Domenico Polonara (conosciuto come Novello) il cestista azzurro è nipote di Achille Forti, medico condotto a Montelparo, nel dopoguerra e sepolto nel cimitero del paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

