Monte Giberto Incidente sulla Corta di Canà | Tre Feriti e Allarme Sicurezza Stradale nelle Aree Interne del Fermano

Monte Giberto, Scontro sulla “Corta di Canà”: Tre Feriti e Nuovi Interrogativi sulla Sicurezza Stradale. Un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Monte Giberto, nelle Marche, ha coinvolto due veicoli, causando il ferimento di tre persone. L’impatto, verificatosi sulla strada provinciale nota come “corta di canà”, ha sollevato nuove preoccupazioni sulla sicurezza delle arterie secondarie e sulla necessità di investimenti per la manutenzione delle infrastrutture locali. Dinamica dell’Incidente e Soccorsi. L’allarme è scattato intorno alle ore 13:00 di venerdì 15 febbraio 2026. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, seguiti dal personale medico del 118 e dai carabinieri.🔗 Leggi su Ameve.eu

