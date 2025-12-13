Assemblea nazionale Confesercenti | l’allarme su lavoro e imprese nelle aree interne

Durante l’Assemblea nazionale di Confesercenti, il presidente provinciale di Avellino, Giuseppe Marinelli, ha illustrato le criticità e le sfide delle aree interne italiane, evidenziando l’impatto su lavoro e imprese. L’evento ha visto il coinvolgimento di rappresentanti di tutta Italia, impegnati a discutere strategie e soluzioni per rilanciare il sviluppo locale.

Il presidente della Confesercenti provinciale di Avellino, Giuseppe Marinelli, ha partecipato all'Assemblea annuale nazionale dell'organizzazione, che si è svolta a Roma, portando il proprio contributo di analisi e proposte al dibattito, insieme ad una testimonianza sulla situazione dell'Irpinia.

Confesercenti Lombardia Orientale all’Assemblea Nazionale 2025 - Anche la delegazione bresciana partecipa al dibattito su lavoro, imprese e coesione sociale, evidenziando le sfide e le opportunità per le piccole e medie imprese del territorio. quibrescia.it

