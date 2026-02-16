Monaldi peggiorano le condizioni del piccolo Tommaso | compromessi anche altri organi

Gli specialisti dell'ospedale Bambino Gesù di Roma hanno segnalato un grave peggioramento delle condizioni di Tommaso, il bambino di due anni e tre mesi ricoverato al Monaldi di Napoli. La causa è il fallimento del trapianto di cuore, che ha portato a danni irreversibili anche ad altri organi. Il piccolo è in coma farmacologico da oltre 55 giorni.

Nelle conclusioni del documento, firmato dai cardiochirurghi e specialisti in trapiantologia del Bambino Gesù, viene evidenziata la presenza di controindicazioni gravi: un'emorragia cerebrale recente, un'infezione in atto e una serie di condizioni sistemiche incompatibili con un trapianto urgente o combinato. Elementi che, secondo i medici, rendono il rischio di un nuovo intervento estremamente elevato, con una prognosi considerata negativa. Particolare preoccupazione emerge dal quadro neurologico del bambino. Gli specialisti segnalano l'assenza di una completa valutazione neurologica e la presenza di un sanguinamento intracranico, condizione che rappresenta una controindicazione maggiore a un trapianto d'urgenza.