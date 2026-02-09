Questa sera si accendono i riflettori sulla 20ª giornata del campionato di basket di Serie A Unipol 20252026. Le partite saranno trasmesse in diretta su Sky e in streaming su NOW, permettendo ai tifosi di seguire le azioni dal vivo ovunque si trovino. La stagione entra nel vivo e le squadre cercano punti importanti in vista della fase finale.

Il campionato di basket di Serie A Unipol 20252026 prosegue con la 20ª giornata, trasmessa in diretta su Sky e in streaming su NOW. In vista della pausa per la Final Eight di Coppa Italia, due incontri offrono chance di consolidare la posizione di classifica prima della sosta. In diretta su Sky e in streaming su NOW, la programmazione della 20ª giornata prevede due appuntamenti di rilievo che coinvolgono formazioni al vertice della classifica e realtà consolidate nel corso della stagione. Una copertura editoriale completa: risultati, classifiche, notizie e highlights accompagnano l’esperienza, disponibili su Sky Sport 24, sul sito SkySport. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Calendario e dirette TV della 20ª giornata di LBA

