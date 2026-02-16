Modica anziano al volante contro vetrina | impatto con camion rifiuti ferito lievemente e traffico in tilt

Un incidente a Modica ha coinvolto un anziano al volante, che ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro una vetrina in via Modica Sorda. L’impatto è avvenuto mentre il veicolo scontrava anche un camion della nettezza urbana, causando ferite leggere all’automobilista e creando scompiglio nel traffico locale.

Modica, anziano si schianta con l’auto contro una vetrina: ferito e paura in via Modica Sorda. Un impatto violento ha scosso questa mattina Modica, in provincia di Siracusa. Un’auto, una Volvo guidata da un anziano residente in città, si è scontrata con un mezzo della nettezza urbana per poi finire contro la vetrina di un negozio in via Modica Sorda, causando il ferimento del conducente. L’incidente, avvenuto intorno alle 8:00, ha destato preoccupazione tra i residenti e sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale nel centro storico. Dinamica dell’incidente e soccorsi immediati. La dinamica precisa dell’accaduto è ancora al vaglio delle autorità.🔗 Leggi su Ameve.eu

