Tristano e Isotta in prima assoluta al Teatro delle Passioni di Modena 9–21 dicembre | un rito contemporaneo tra mito musica dal vivo e linguaggio dell’amore

Spettacolo.periodicodaily.com | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 9 al 21 dicembre il Teatro delle Passioni di Modena (via Antonio Peretti, 9) ospita in prima assolutaTristano e Isotta”, nuovo progetto di Virginia Landi (regia e ideazione) e Tatjana Motta (drammaturgia e ideazione), prodotto da Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale. Un ritorno al mito letterario per parlare, con urgenza contemporanea, di come raccontiamo oggi l’amore: i suoi codici, le sue parole, le sue trappole culturali e le sue possibilità sovversive. Lo spettacolo ha la durata di 1 ora e 30 minuti e vede in scena Giovanni Cannata, Marta Malvestiti, Cristiana Tramparulo, Riccardo Vicardi, con musiche originali e sound design di Andrea Centonza e musica eseguita dal vivo dagli stessi interpreti. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

