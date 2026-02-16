Modena Il miglior cammino dal ritorno in B

Il Modena ha ottenuto due vittorie di fila dopo il ritorno in Serie B, dimostrando di aver superato le difficoltà delle ultime settimane. La squadra ha dimostrato determinazione, conquistando punti importanti in trasferta e rafforzando la fiducia nel proprio gioco. Nonostante il rimpianto per la sconfitta casalinga contro la Sampdoria, il successo a Venezia ha dato slancio alla squadra in vista della prossima sfida con la Carrarese.

La nave ha ricominciato a navigare. Il secondo successo consecutivo ha certificato che per il Modena le settimane scure sono ormai alle spalle, lasciando però intatto il rimpianto per l'immeritato ko casalingo con la Sampdoria di otto giorni fa, controbilanciato comunque dalla bella impresa di Venezia che ha rappresentato un buon viatico per l'hurrà di sabato con la Carrarese. Un incidente di percorso, quello con i blucerchiati, in un inizio di girone di ritorno sinora positivo, con la truppa di Sottil che ha messo in carniere 11 punti in sei partite, una media di 1,83 a gara che avvicina i canarini, numeri alla mano, all'ottimo inizio dell'andata, quando raccolse nelle prime sei gare tre punti in più, 14.