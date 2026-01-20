Cussini in pista a Modena Miglior tempo per Zanzi

A Modena si è svolto il secondo meeting indoor, con i giovani atleti del Cus Ferrara impegnati nella gara dei 60 metri nelle categorie Ragazzi e Cadetti. La trasferta si è conclusa con un buon risultato, evidenziato dal miglior tempo di Zanzi. Una giornata di confronto e crescita per i giovani talenti, che continuano a sviluppare le proprie capacità in ambito competitivo.

Una buona trasferta per i più giovani atleti del Cus Ferrara (categorie Ragazzi e Cadetti), tutti impegnati nella gara dei 60 metri, nel secondo meeting indoor di Modena disputato domenica. Approda alla finale con il miglior tempo assoluto la Cadetta Giorgia Zanzi, che scende sotto il muro degli 8 secondi (7"99), poi in finale si piazza seconda per un solo centesimo correndo in 8"14. Seconda posizione in finale anche per Noemi Lucia Basas nella categoria Ragazze, fermando il crono a 8"88, dopo aver corso in batteria in 8"85. Sofia Benericetti, vincendo la sua batteria con il tempo di 8"43, si è qualificata per la finale B (dal settimo al dodicesimo posto) delle Cadette, nella quale ha corso in 8"47 giungendo complessivamente undicesima.

