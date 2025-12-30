Modena è il miglior inizio dal ritorno in B
Modena si conferma come il miglior inizio dopo il ritorno in Serie B. Con l’avvicinarsi della fine del 2025, la competizione si sospende per una breve pausa e riprenderà nel weekend del 10 e 11 gennaio. Questa pausa permette alle squadre di ricaricare le energie in vista delle ultime sfide della stagione.
La fine del 2025 si avvicina, la Serie B si prende una pausa e ripartirà solo nel weekend del 10 e 11 gennaio. Già, gennaio, il primo mese dell’anno, col mercato che ruberà inevitabilmente spazio all’attualità del calcio giocato, ma non è certo una novità. Il Modena dovrebbe ufficializzare presto De Luca (chissà, potrebbe già sgambettare con i nuovi compagni allo Zelocchi alla ripresa di sabato prossimo.), e si fanno i soliti nomi in entrata, su tutti l’altro cremonese Sernicola e una possibile pedina dallo Spezia nell’operazione che potrebbe portare in prestito Pedro Mendes in riva al Golfo dei Poeti, con Candelari e Soleri tra i maggiori indiziati (smentito decisamente da fonti spezzine il rientro nella trattativa di Beruatto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
