Modena | da reato a cura la giustizia riparativa offre un’alternativa lavorativa e sociale a quasi 300 persone

A Modena, circa 300 persone trovano una seconda possibilità grazie alla giustizia riparativa, che ha trasformato un reato in un percorso di cura e reinserimento sociale. La causa è il progetto locale che promuove metodi alternativi alla tradizionale punizione penale, offrendo opportunità di lavoro e supporto. Questo approccio si basa sull’idea di aiutare chi ha sbagliato a rimettersi in carreggiata, coinvolgendo attivamente le persone nel processo di riscatto.

Modena Scommette sulla Cura: Quando la Giustizia Riparativa Diventa Opportunità di Reinserimento Sociale. Modena ha scelto una strada innovativa per affrontare la giustizia: trasformare obblighi penali in opportunità concrete di riscatto sociale. Quasi 300 persone coinvolte in procedimenti penali hanno trovato, tra il 2021 e il 2025, un percorso di reinserimento lavorando nelle strutture sanitarie locali, accumulando oltre 54.000 ore di attività a beneficio della comunità. Un Modello di Collaborazione tra Giustizia e Sanità. L’iniziativa, promossa dal Tribunale di Modena in stretta collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria (Aou) e l’Azienda Usl, rappresenta un esempio di come la giustizia riparativa possa andare oltre la mera esecuzione della pena.🔗 Leggi su Ameve.eu Giustizia, al Tribunale di Monza accelera la giustizia alternativa. Non quella riparativa Al Tribunale di Monza, dal 2026, si registra un aumento delle archiviazioni, anche su richiesta della pubblica accusa, grazie alla nuova formula della Villa Pacini, al via un progetto di giustizia riparativa e inclusione sociale per i giovani A Catania, parte il progetto di giustizia riparativa a Villa Pacini. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Polizia di Stato. Chiusura ex art. 100 del TULPS disposta dal Questore per un locale in zona Crocetta; Controlli straordinari a Modena, due arresti per spaccio; Va a fuoco un camper vicino al campo nomadi: l’ombra del dolo; Sette anni di violenze fra le mura di casa, allontanamento e braccialetto elettronico per un 44enne. Anziani truffati con il trucco del finto carabiniere tra Modena e Frosinone, arrestate due personeDue truffe ai danni di anziani sono state sventate tra Modena e Frosinone: arrestati i responsabili, recuperati gioielli per oltre un milione di euro. virgilio.it Modena, frequentato da persone con precedenti: bar in zona Crocetta chiuso per dieci giorni Lo scorso 17 gennaio, all’interno dell'attività, un uomo è stato arrestato per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente... facebook