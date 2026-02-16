Mobilità ATA supplenti art 70 | si presenta domanda per non perdere la sede di titolarità dopo 3 anni
Il personale ATA con contratto stabile ha deciso di presentare domanda per evitare di perdere la sede di lavoro dopo tre anni. La scelta deriva dalla possibilità di accettare supplenze temporanee, che durano fino al 31 agosto o al 30 giugno, senza perdere il diritto di rimanere nella stessa scuola. Questa misura mira a garantire continuità e stabilità ai lavoratori che vogliono mantenere il loro incarico.
Il personale ATA con contratto a tempo indeterminato può accettare supplenze annuali (31 agosto) o fino al 30 giugno, mantenendo la titolarità della sede per un massimo complessivo di tre anni scolastici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
