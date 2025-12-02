Tredicesima 2025 docenti e ATA | quando viene pagata come si calcola come funziona per i supplenti brevi Scheda NoiPA

NoiPA ha pubblicato una scheda che illustra in modo dettagliato la tredicesima mensilità per il 2025. La tredicesima è erogata a tutti i dipendenti delle Amministrazioni gestite che abbiano maturato almeno un mese di retribuzione nell’anno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Stipendi Docenti e ATA Dicembre: TREDICESIMA ACCREDITATA A BREVE? Ecco quando ARRIVANO I PAGAMENTI. Perché la TREDICESIMA risulta essere più bassa di una mensilità ordinaria? Tutte le NOVITÁ in merito - facebook.com Vai su Facebook

Scadenze di dicembre 2025: festività natalizie, bonifico tredicesima, concorso docenti e dirigenti tecnici Vai su X

Tredicesima 2025 Docenti e ATA: quando arriva, importi e una soluzione alternativa per affrontare spese importanti. Verifica le opportunità - Nel mese di dicembre, Insegnanti e Personale ATA ricevono la tredicesima mensilità insieme allo stipendio: rispetto agli altri mesi, l’accredito avviene generalmente entro metà dicembre. Si legge su orizzontescuola.it

Stipendio docenti e ATA, quando arriva la tredicesima 2025 per i supplenti - Per i supplenti brevi e saltuari della scuola, la tredicesima viene corrisposta mensilmente nel cedolino ordinario in proporzione ai mesi lavorati. orizzontescuola.it scrive

Pagamento stipendio del mese di dicembre e della tredicesima dei docenti già visibile sul portale di NoiPa - Entrando con il proprio SPID all’interno dell’area riservata del portale NoiPa, alla voce “Consultazione pagamenti”, ricercando il mese di dicembre, si potrà conoscere la cifra totale del pagamento de ... Da tecnicadellascuola.it

NoiPA, stipendi di dicembre 2025 e tredicesima visibili in anticipo: le date - saranno visibili in anticipo rispetto alle altre mensilità. Secondo tg24.sky.it

Tredicesima 2025 per Docenti e ATA: Ecco gli Importi Netti che Elabora NoiPA [TABELLE] - it – grazie al contributo di esperti dei cedolini NoiPA – è già in grado di calcolare l’ultim ... Scrive msn.com

NoiPA: stipendio e tredicesima il 15 dicembre, con arretrati sbloccati per i supplenti brevi - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) sblocca i pagamenti arretrati dei supplenti brevi ... Scrive alfemminile.com