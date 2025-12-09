Nuovo bonus mamme 2025 | domanda anche per supplenti docenti e ATA entro oggi

Il 9 dicembre 2025 è la scadenza fissata per richiedere il Nuovo Bonus mamme 2025, il contributo mensile rivolto alle madri lavoratrici con almeno due figli. Oggi è quindi l’ultimo giorno utile per inviare la domanda, per chi ha già maturato i requisiti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

