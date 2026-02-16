Mo | Provenzano ' per Meloni fedeltà a Trump viene prima di principi fondamentali'

Provenzano critica la posizione di Meloni, sostenendo che la sua fedeltà a Trump prevale sui principi fondamentali dell’Italia. La sua dichiarazione arriva dopo che il governo ha deciso di partecipare come osservatore al Board of Peace, una scelta che Provenzano definisce come un gesto di subordinazione agli Stati Uniti. In particolare, Provenzano sottolinea come questa decisione rappresenti un allontanamento dalla tradizione diplomatica italiana, evidenziando il rischio di compromettere la nostra autonomia nelle relazioni internazionali.

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - “La partecipazione dell'Italia anche solo come osservatore al Board of Peace è un atto di subordinazione a Trump e uno strappo con la nostra tradizione diplomatica. Il Board of Peace è un organismo proprietario, non dà voce ai palestinesi, è un colpo alle Nazioni Unite incompatibile con la Costituzione. Ma per Meloni la fedeltà a Trump viene prima di quella ai principi fondamentali”. Così Peppe Provenzano, responsabile Esteri nella segreteria nazionale del Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it

