Il deputato Provenzano esprime solidarietà ai Carabinieri vittime di un atto di violenza da parte di un colono israeliano. Ricorda l’importanza del loro ruolo nel garantire la sicurezza e condanna ogni forma di illegalità e intimidazione, sottolineando il valore del lavoro delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine pubblico.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "L'intimidazione e la violenza di un colono israeliano stavolta ha colpito i nostri Carabinieri, che stavano facendo semplicemente il loro mestiere, a cui va tutta la nostra gratitudine e solidarietà". Così Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Partito Democratico. "Non bastano proteste verbali contro il governo di Netanyahu, che da anni ha armato la mano di questi criminali, per un'opera di pulizia etnica dei palestinesi funzionale al disegno di annessione della Cisgiordania. Servono gli atti che chiediamo da tempo, e che non sono mai arrivati, la messa al bando degli insediamenti illegali, le sanzioni contro ogni forma di intollerabile impunità". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Provenzano (Pd), 'solidarietà a carabinieri, stop a coloni e illegalità'

Le recenti tensioni tra coloni israeliani e forze di sicurezza italiane evidenziano un comportamento inaccettabile.

