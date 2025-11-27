Da Daniele Novara a Paolo Crepet ad Alberto Pellai | gli esperti hanno espresso la loro opinione sul caso di cronaca Una vicenda umana che chiama in causa principi fondamentali principi che ci riguardano | come genitori come collettività
D al caso di cronaca a noi: la storia della famiglia nel bosco interroga chi vuole lasciarsi interrogare, al di là delle prese di posizione facili. I tre figli di Nathan e Catherine sono stati sottratti ai loro genitori: un’ordinanza ha disposto la sospensione della patria potestà, e il conseguente allontanamento dei figli in una casa famiglia. Mentre il caso giudiziario sta diventando ogni giorno di più un caso politico e, soprattutto, mediatico. Catherine e Nathan raccontano la loro vita nel bosco: senza acqua, luce, scuola per i figli X La famiglia aveva scelto un modello di vita alternativo: niente elettricità, niente scuola tradizionale, niente visite pediatriche. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sulla vicenda della famiglia nel bosco di cui i minori sono stati allontanati su disposizione dell’autorità giudiziaria interviene anche il pedagogista Daniele Novara, osservando che «nessuna famiglia può pensare di agire al di fuori del quadro di regole stabilito - facebook.com Vai su Facebook
Sulla vicenda della famiglia nel bosco di cui i minori sono stati allontanati su disposizione dell’autorità giudiziaria interviene anche il pedagogista Daniele Novara. La sua dichiarazione ? tuttoscuola.com/famiglia-nel-b… Vai su X
Paolo Crepet, stoccata in tv: "Questa non è rivoluzione", con chi ce l'ha - Paolo Crepet è ospite del Focus di Tagadà, il programma condotto da Tiziana Panella su La7 lunedì 7 ottobre. Si legge su iltempo.it
Paolo Crepet a Bonelli: "Butti giù il filo?", stoccata su green e auto elettriche - Paolo Crepet durissimo risponde all'eurodeputata di Avd Benedetta Scuderi e di rimando ad Angelo Bonelli su solare ed eolico. Segnala iltempo.it
Paolo Crepet: “Rapporto genitori-figli è disastroso”/ “Politicamente corretto deresponsabilizza i giovani” - Lo psichiatra Paolo Crepet è tornato ad attaccare i genitori per il modo in cui trattano i loro figli, credendoli incapaci e impedendogli di imparare È l’ennesimo duro attacco – che non vuole essere ... Segnala ilsussidiario.net