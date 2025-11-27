D al caso di cronaca a noi: la storia della famiglia nel bosco interroga chi vuole lasciarsi interrogare, al di là delle prese di posizione facili. I tre figli di Nathan e Catherine sono stati sottratti ai loro genitori: un’ordinanza ha disposto la sospensione della patria potestà, e il conseguente allontanamento dei figli in una casa famiglia. Mentre il caso giudiziario sta diventando ogni giorno di più un caso politico e, soprattutto, mediatico. Catherine e Nathan raccontano la loro vita nel bosco: senza acqua, luce, scuola per i figli X La famiglia aveva scelto un modello di vita alternativo: niente elettricità, niente scuola tradizionale, niente visite pediatriche. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da Daniele Novara a Paolo Crepet, ad Alberto Pellai: gli esperti hanno espresso la loro opinione sul caso di cronaca. Una vicenda umana che chiama in causa principi fondamentali, principi che ci riguardano: come genitori, come collettività