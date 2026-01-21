Il governo norvegese ha annunciato che non parteciperà al

Oslo, 21 gen. (AdnkronosAfp) - Il governo norvegese ha dichiarato che non aderirà al "Consiglio per la pace" istituito dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "La proposta americana solleva una serie di questioni" che richiedono "un ulteriore dialogo con gli Stati Uniti", ha affermato in una nota il Segretario di Stato Kristoffer Thoner. "Pertanto, la Norvegia non aderirà agli accordi proposti per il Consiglio per la pace e non parteciperà alla cerimonia di firma a Davos", ha detto Thoner, aggiungendo che la Norvegia continuerà comunque a collaborare strettamente con gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: la Norvegia non parteciperà al Board of Peace di Trump

Mo: Egitto, 'al-Sisi sta valutando se accettare invito Trump a far parte del 'Board of Peace''Il ministero degli Esteri egiziano ha comunicato che il presidente Abdel Fattah al-Sisi sta valutando l’invito ricevuto dal presidente Donald Trump a partecipare al 'Board of Peace' per Gaza.

**Mo: Erdogan invitato a far parte del 'Board of Peace' per Gaza**Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è stato invitato a partecipare al 'Board of Peace' per Gaza, un organismo incaricato di supervisionare la gestione temporanea della regione.

