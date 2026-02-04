Hamas respinge le accuse delle forze israeliane secondo cui avrebbe aperto il fuoco contro i soldati. Il movimento islamista definisce le azioni di Israele un tentativo di trovare un pretesto per colpire il suo popolo e condanna l’ultima ondata di attacchi, che ha già fatto almeno 21 vittime nella Striscia di Gaza dall’alba. La situazione resta tesa e nessuno sembra pronto a fermare gli scontri.

Gaza, 4 feb. (Adnkronos) - Hamas respinge le accuse delle Idf secondo cui il movimento islamista avrebbe sparato contro le truppe israeliane e condanna l'ondata di attacchi del'esercito con la stella di David nella Striscia, che avrebbe ucciso almeno 21 persone dall'alba. Gli attacchi sono avvenuti dopo che l'Idf ha dichiarato che uomini armati hanno aperto il fuoco contro le truppe nel nord di Gaza durante la notte, ferendo gravemente un ufficiale di riserva. L'esercito ha accusato Hamas di una "palese violazione" del cessate il fuoco. Hamas ha dichiarato che "le affermazioni di Israele secondo cui uno dei suoi soldati sarebbe stato colpito da una sparatoria non sono altro che un pretesto per continuare a uccidere il nostro popolo" e ha aggiunto che gli attacchi delle Idf "rappresentano un deliberato sabotaggio degli sforzi per rispettare il cessate il fuoco". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Hamas, 'Idf cerca pretesto per colpire nostro popolo'

Approfondimenti su Hamas Idf

Gli ingegneri militari hanno demolito un tunnel di Hamas lungo circa 4 chilometri nella Striscia di Gaza meridionale.

Le forze israeliane hanno annunciato di aver neutralizzato un membro di Hamas coinvolto nella pianificazione di un attacco imminente contro le truppe nell’area di Gaza.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Hamas Idf

Argomenti discussi: Almeno 32 morti a Gaza per raid israeliani. Tajani: Italia disponibile a mandare Carabinieri a Rafah; Mo: Gantz, 'Hamas si sta riorganizzando'.

Mo: Gantz, 'Hamas si sta riorganizzando'Tel Aviv, 2 feb. (Adnkronos) - In questo momento Hamas si sta riorganizzando e ripristinando le sue capacità di comando. Dobbiamo concordare con gli americani una scadenza rigorosa. Se Hamas non si d ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Mo: Idf, 'demolito tunnel di Hamas a Gaza lungo 4 chilometri'Tel Aviv, 25 gen. (Adnkronos) - Un tunnel di Hamas nella Striscia di Gaza meridionale è stato demolito dagli ingegneri militari. Lo ha riferito ... iltempo.it

PRESIDENTE ISRAELIANO HERZOG: "ANCORA NUBI MINACCIOSE SU ISRAELE" "Nubi minacciose" incombono ancora su Israele, con "gli iraniano che si stanno riorganizzando e cercano di far credere che non sia così" e con Hamas che sta facendo lo ste - facebook.com facebook